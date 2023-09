Tutto il paese in lutto per Manuel, morto a 33 anni

C'è tutto il paese in lutto per la scomparsa di Manuel Faustinelli, morto a soli 33 anni: domenica pomeriggio, mentre era in cordata con un amico – e collega: entrambi tecnici volontari del Soccorso Alpino – sulla parete nord della Presolana, è precipitato nel vuoto per decine di metri. Un volo fatale che purtroppo non gli ha lasciato scampo. È stato raggiunto dai tecnici del Soccorso Alpino e dai sanitari dell'elicottero decollato da Bergamo, che però non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

"La razza umana è piena di passione"

Manuel Faustinelli solo pochi giorni fa aveva festeggiato il suo compleanno. Tecnico volontario del Cnsas, il Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico, abitava a Pezzo, frazione di Ponte di Legno, ed era dipendente della Sit spa, la Società impianti turistici che opera in paese. Grande appassionato di montagna, stava inoltre studiando per ottenere il riconoscimento di guida alpina. Così scriveva su Facebook qualche mese fa: “Noi scaliamo perché siamo membri della razza umana, e la razza umana è piena di passione. Medicina, legge, economia e ingegneria sono nobili professioni, necessarie al nostro sostentamento: ma la montagna, la poesia, la bellezza, il romanticismo e l'amore, sono queste le cose che ci tengono in vita”.

La salma riposa nell'abitazione di famiglia: il funerale sarà celebrato mercoledì pomeriggio alle 15 nella chiesa parrocchiale di Pezzo. Manuel lascia nel dolore i genitori Doris e Mario, il fratello Mattia con Gabriella, gli zii Matteo, Alice con Floriano, Aida ed Ettore, i cugini con le rispettive famiglie, il caro amico Omar.