Dramma lungo i binari: marito e moglie travolti e uccisi da un treno

Marito e moglie travolti e uccisi da un treno in transito a 130 km all'ora: si sarebbe trattato di un gesto estremo. È questa la ricostruzione più accreditata in merito alla tragedia che si è consumata lunedì sera nel Mantovano, tra Castellucchio e Curtatone: un uomo e una donna entrambi poco più che 50enni, sposati, si sarebbero gettati sotto il convoglio in corsa della linea Mantova-Milano che intorno alle 22 proveniva dal capoluogo lombardo. Entrambi sono stati colpiti dal treno e morti sul colpo per le ferite riportate.

Interrotta la circolazione ferroviaria

Un boato sordo, come un tonfo, ha interrotto la corsa sulle rotaie. Il capotreno ha fermato il convoglio e dato l'allarme: avviate le ricerche, i due corpi ormai senza vita sono stati trovati quasi un'ora più tardi. La circolazione ferroviaria è stata interrotta per diverse ore, fin quasi all'alba, alle 6 del mattino. I rilievi sono stati affidati alla Polfer, la Polizia ferroviaria, con il supporto della Polizia stradale: sul posto anche i Vigili del Fuoco, ambulanze e automedica.

Poco lontano dal luogo dell'incidente è stata trovata l'auto dei due coniugi. A bordo sono stati recuperati alcuni effetti personali, ma soprattutto una lettera in cui avrebbero spiegato la loro scelta di togliersi la vita. Il caso purtroppo è chiuso. Nel peggiore dei modi.