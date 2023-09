Preso a sprangate in testa: ragazzo soccorso in un bagno di sangue

Una passante lo ha trovato steso sull’asfalto, privo di sensi e in un lago di sangue. Stando a quanto poi ricostruito dagli inquirenti, il giovane uomo - un 21enne di origine indiana residente a Brescia - sarebbe stato vittima di una brutale aggressione a colpi di spranga. Le sue condizioni, per fortuna, non sarebbero allarmanti: avrebbe riportato una ferita lacero contusa alla testa e una frattura alla mascella, ma gli accertamenti effettuati in ospedale avrebbero escluso lesioni interne.

La vicenda, avvenuta nella notte tra sabato 2 e domenica 3 settembre in piazzale Levoni a Mantova, è al vaglio della squadra mobile della questura. Stando a una prima ricostruzione, il 21enne sarebbe stato colpito con un spranga durante una rissa. Gli aggressori lo avrebbero poi lasciato agonizzante sull’asfalto per darsi alla fuga e non sono ancora stati rintracciati.

A dare l'allarme una donna che passava dalla zona: dopo avere udito dei rumori metallici sospetti, ha visto il giovane steso sul piazzale e delle auto allontanarsi a tutta velocità. Scattata la chiamata al numero unico per le emergenze, sul posto sono sopraggiunte due ambulanze e gli agenti della Questura di Mantova che hanno raccolto le testimonianze e avviato le indagini.

Dinamica e motivi della rissa sono da ricostruire: il piazzale non è sorvegliato da telecamere, fondamentale sarà quindi la testimonianza della vittima che nel frattempo è stata denunciata per porto di oggetti atti ad offendere dato che a bordo della sua auto è stata trovata una mazza da baseball.