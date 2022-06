Tragedia sul lavoro: precipita nel vuoto, ragazzo muore sul colpo

In Lombardia continua la strage dimenticata (o meglio ignorata), quella delle morti bianche. Ieri un'altra vittima immolata sulla strada della ripartenza post-covid: una crescita impetuosa di fatturati e profitti dopo le riaperture, avvenuta però sulla pelle degli operai (come sempre): sono infatti già 46 i decessi da inizio anno, con Brescia maglia nera (12), seguita da Milano (10) e Bergamo (5).

Lunedì mattina l'ennesima croce, stavolta a Mantova. Verso le 9.30, il 30enne Alexandro Tonn Loose, operaio edile di origine brasiliana, è deceduto in un cantiere allestito in via Pellegrino Salandri,nel quartiere Pompilio.

Il ragazzo è precipitato tra il ponteggio e la facciata di un condominio, dove erano in corso dei lavori di riqualificazione energetica. Un volo terribile che ha provocato traumi multipli e un conseguente arresto cardiocircolatorio, che, purtroppo, si è rivelato letale, nonostante l'immediato arrivo dei soccorritori del 118, sopraggiunti dal vicino ospedale Carlo Poma.



Il cantiere è stato messo sotto sequestro, mentre sul corpo del 30enne è stata disposta l'autopsia. Accertamenti sulla dinamica e sulla regolarità contrattuale del giovane sono in corso da parte dei tecnici di Ats Valpadana.