Alberi caduti e tetti scoperchiati, grandine come palline da golf

La supercella di lunedì ha solo sfiorato il Bresciano: poca grandine e niente danni, ha scaricato tutta la sua furia in provincia di Mantova. È nella Bassa Mantovana che la tempesta ha dato il peggio di sé: colpiti i territori di Viadana, Suzzara e Dosolo. A Cavallara di Viadana si sarebbe registrato l'epicentro del maltempo: qui si è formata anche una probabile tromba d'aria che ha sradicato tegole e scoperchiato i tetti.

Alberi caduti e strade allagate

In poche decine di minuti in diversi paesi si segnalano alberi caduti, strade e cantine allagate. Dal cielo non solo pioggia, ma anche grandine di notevoli dimensioni: sono caduti chicchi grandi come palline da golf. La grandinata ha interessato in particolare le frazioni di Cizzolo e Cavallara a Viadana, e poi i vicini territori di Dosolo e San Matteo delle Chiaviche.

A decine gli interventi dei Vigili del Fuoco, allertati dai residenti per disagi, danni, strade impraticabili e allagamenti. Nuovo allarme anche da parte degli agricoltori: si stimano danni importanti alle colture, nel pieno della stagione di raccolta.