Studentessa picchiata e derisa da una baby gang di ragazzine

Picchiata fuori da scuola, denigrata anche sui social, minacciata: da tempo era finita nel mirino di una baby gang di ragazzine. Tanto che la giovanissima vittima - non avrebbe nemmeno 15 anni - andava a scuola solo se c'era un adulto a scortarla. Un incubo finito nelle scorse settimane, quando per le presunte quattro ‘bulle’ sono scattate le misure volute dal gip del Tribunale per i minorenni di Brescia: per una di loro è scattato il collocamento in una comunità, le altre sono invece state denunciate per minacce, lesioni e diffamazione.

La decisione del giudice è arrivata al termine delle indagini condotte dalla polizia locale di Mantova, scattate proprio in seguito a un intervento fuori dalla scuola superiore della cittadina lombarda frequentata dalle giovanissime. Gli agenti, in servizio nei pressi dell'istituto, avevano difeso la 14enne dalla violenta aggressione delle "bulle". I successivi approfondimenti, e gli elementi raccolti, hanno poi portato il giudice bresciano a prendere i citati provvedimenti nei confronti della baby gang di giovanissime.