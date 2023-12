Vandali di Natale: imbrattati i muri e le vetrate della stazione

Muri, tabelloni e vetrate imbrattate, rifiuti ovunque. È così che il gruppo degli alpini di Manerbio ha trovato la sala d’aspetto della stazione ferroviaria della cittadina della Bassa. L’amarissima sorpresa proprio nella notte di Natale: il capogruppo degli Alpini Gabrio Scartapacchio si era recato nella sede, situata proprio all’interno della stazione ferroviaria, per prendere l’occorrente per i festeggiamenti e ha trovato la sala d’aspetto, che era stata pulita poche ore prima, completamente deturpata dalle scritte.

Come si vede nel filmato, postato sui social da Scartapacchio, i muri, così come la bacheca e la porta d’ingresso della sala d’aspetto sono stati imbrattati con scritte e tag. Il gruppo degli alpini che quotidianamente si occupa della cura e dalla pulizia della stazione, in virtù di un accordo stretto con il Comune di Manerbio, ha già fatto sapere che provvederà a ridipingere i muri dopo le festività, ma invita chiunque abbia visto qualcosa a rivolgersi alle forze dell’ordine