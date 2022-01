Ragazzo privo di sensi sul marciapiede, l'allarme dei passanti: era ubriaco fradicio

Era talmente ubriaco da non reggersi più in piedi, così si è sdraiato sul marciapiede e ha chiuso gli occhi per cercare di smaltire la sbornia. Disteso sull'asfalto gelido, apparentemente privo di sensi: lì sarebbe rimasto per un bel po' di tempo, almeno finché i passanti non hanno dato l'allarme.

La chiamata alla centrale operativa del 112 è scattata poco dopo le 18.30 di lunedì da via Francesco Valsecchi a Manerbio, la strada che costeggia il fiume Mella. Sul posto sono stati inviati i carabinieri di Verolanuova e i volontari della croce rossa di Ghedi, giunti a bordo di un'ambulanza. Nessun grave malore: ai sanitari sono bastati pochi minuti per capire che l'uomo, un 34enne straniero, aveva alzato decisamente troppo il gomito.

Il giovane è stato identificato dai militari e avrebbe rifiutato il ricovero al vicinissimo ospedale di Manerbio per le cure del caso. I sanitari lo hanno quindi aiutato a rimettersi in piedi, poi il 34enne si è allontanato da solo, ancora mezzo stordito dalla sbornia.