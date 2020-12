Uomo privo di sensi, l'allarme dei passanti: dormiva ubriaco sul marciapiede

Aveva bevuto così tanto da non riuscire più a camminare: è collassato sul marciapiede e lì è rimasto privo di sensi. Almeno fino a quando un gruppo di passanti ha notato l'uomo, di origine senegalese, disteso sull'asfalto: vedendo che era immobile hanno dato l'allarme.

È successo lunedì sera, verso le 19.30, lungo via Cremona a Manerbio: sul posto sono sopraggiunte un'ambulanza e i carabinieri. Ai militari e ai sanitari è bastato poco per capire che l'uomo era ubriaco fradicio: una volta svegliato è stato portato in ospedale, a Manerbio, per smaltire la sbornia.