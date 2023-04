Paziente si suicida buttandosi dal quarto piano: medici nei guai

Cinque medici a processo per omicidio colposo, per la morte dell'operaio che quattro anni fa - era il 5 febbraio 2019 - si tolse la vita gettandosi dal quarto piano dell'ospedale di Manerbio. Qui era stato ricoverato solo poche ore prima per via di un tentato suicidio: nei giorni precedenti era già stato ricoverato anche al Civile, per una fortissima crisi d'ansia. Secondo la pubblica accusa, rappresentata dalla pm Claudia Moregola, i medici - una psichiatra del Civile e 4 medici dell'ospedale di Manerbio - non avrebbero messo in atto tutte le precauzioni e le misure di sicurezza necessaria per evitare i comportamenti pericolosi del paziente.

La vicenda

Il processo è in corso, è già stata ascoltata anche la moglie dell'uomo, padre di cinque figli. La crisi dell'operaio sarebbe cominciata con l'arrivo della cassa integrazione in azienda. A seguito della notizia avrebbe avuto la prima crisi d'ansia, con ricovero al Civile, ma che sarebbe stata "sottovalutata" (questa è l'ipotesi) dal punto di vista clinico. Pochi giorni più tardi sarà ricoverato a Manerbio, dopo aver tentato il suicidio con un coltello: qui sarebbe stato trasferito nel reparto Obi (Osservazione breve intensiva) e non in Psichiatria, come invece contestato dalla Procura. Il 5 febbraio il tragico epilogo, dal quarto piano.

Il processo

Il Giornale di Brescia, che riporta la notizia, ha pubblicato alcuni stralci dell'accusa della pm. Per quanto riguarda il Civile, in ospedale non sarebbe stato disposto "il ricovero del paziente in un ambiente psichiatrico protetto come imponeva l'estrema gravità delle sue anomalie comportamentali". Così invece a Manerbio, dove sarebbe dovuto essere ricoverato in Psichiatria "come consigliato quando vi sia un gesto autolesivo recente" e non lasciato in camera "senza che venissero adottate precauzioni per la prevedibile condotta suicidaria".