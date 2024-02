Serata di follia: ragazzino prende a sassate la porta della stazione

Ha devastato la porta della stazione “per divertirsi”. Dopo aver prelevato i mattoncini lungo i binari, li ha scagliati con violenza contro la vetrata, posta all’ingresso dello scalo ferroviario, rompendola.

Protagonista dell’atto vandalico è un ragazzino di soli 16 anni: è stato ripreso dalle telecamere mentre - con il sorriso sulle labbra - prendeva a sassate i vetri, sotto gli occhi degli amici che avrebbero preso le distanze da lui. L’ennesimo atto vandalico lo scorso fine settimana.

Grazie ai filmati, girati dalle telecamere di sorveglianza recentemente installate, gli agenti della polizia locale hanno rintracciato il giovane, di casa in paese: già noto e segnalato per episodi di minacce e percosse, è stato denunciato per danneggiamento di edificio ad uso pubblico.