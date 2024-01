Accoltellato alla schiena, il ragazzo è in rianimazione: caccia agli aggressori

Il volto tumefatto e ridotto a una maschera di sangue. La schiena martoriata dai fendenti. È così che un 23enne di origine marocchina è stato ridotto nella serata di lunedì 22 gennaio da aggressori (per ora) ignoti. Soccorso dai sanitari della Croce Bianca e poi portato al Civile di Brescia, il ragazzo è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione: se la caverà, ma le ferite riportate nella brutale aggressione impongono un costante e scrupoloso monitoraggio.

Tutto è accaduto verso le 21.30 in via Volta a Manerbio: per ragioni che sono ancora al vaglio dei militari, il 23enne e un suo amico avrebbero avuto un’animata discussione con altri due uomini. Come spesso accade, si è passati dalle parole ai fatti: insulti, spintoni e pugni, infine le coltellate che hanno raggiunto la vittima alla schiena.

Attimi concitati: le urla e il trambusto hanno attirato l’attenzione dei residenti. Sono stati loro a dare l’allarme, ma all'arrivo dei carabinieri e dell'ambulanza degli altri due partecipanti alla violenta lite, degenerata in un’aggressione, non c’era già più traccia. Il ferito e l’amico che era con lui - quest’ultimo ha riportato solo lievi ferite - sono già sentiti dai militari, così come quanti hanno assistito alla scena dalle finestre delle proprie abitazioni. Come detto, indagini in corso per risalire all’uomo che ha sferrato le coltellate: dovrà rispondere di lesioni personali.