Ragazzo preso a calci e pugni fuori da una nota discoteca bresciana

Tra chi ha assistito alla scena e ha poi postato il video sui social, non ci sono dubbi: si sarebbe trattato di un brutale pestaggio. Tanto che, nel filmato originale, si sente distintamente un grido: “Lo stanno ammazzando”. Immagini forse eloquenti, anche se sfocate: ma è ancora tutto da chiarire quello che è successo lo scorso fine settimana a Manerbio, di fronte all'insegna del Casablanca di Via Brescia.

Colpito anche quando era a terra?

Secondo quanto si è appreso finora, i buttafuori del locale sarebbero intervenuti per una persona che avrebbe creato problemi nel corso della serata. Ai carabinieri sarebbe stato riferito che il giovane fosse pure armato di tirapugni in metallo. Sta di fatto che, affacciati sul parcheggio del complesso che ospita più di un locale, gli addetti alla sicurezza (o presunti tali) l'avrebbero inserito e raggiunto, e colpito anche quando era a terra.

Solo l'intervento di altre persone, che in quel momento stavano assistendo alla scena, avrebbe interrotto quello che stava succedendo. Così come s'interrompe il video diffuso in questi giorni sui social del paese e non solo. Sull'accaduto, come detto, stanno già indagando i carabinieri. Al vaglio degli inquirenti eventuali testimonianze oltre ai filmati della videosorveglianza.