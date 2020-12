In ospedale per la frattura di un femore, lo trovano morto accanto al letto

Era stato ricoverato all'ospedale di Manerbio per la frattura di un femore, rimediata dopo una brutta caduta in casa, e proprio in queste ore avrebbe dovuto essere operato. Un intervento che non potrà avvenire perché l'uomo è deceduto, in circostanze ancora da chiarire, nella nottata di venerdì. E il tragico destino di Adolfo Rongoni, 94enne di casa a Gambara.

Trovato morto vicino al letto con un livido in testa

I famigliari sarebbero stati avvisati con una telefonata, arrivata in piena notte, durante la quale un'infermiera avrebbe comunicato la tragica notizia. Successivamente il personale medico avrebbe aggiunto che l'anziano era stato trovato a terra, accanto al letto, privo di vita e con una botta in testa.

Una vicenda con tanti punti ancora oscuri quella riportata dal Giornale di Brescia, e che nulla avrebbe a che fare con l'emergenza Covid. Stando a quanto riferito dai familiari del 94enne al quotidiano, l'anziano era stato sottoposto (come da prassi) a due tamponi prima di essere ricoverato e l'esito di entrambi era negativo.

Una famiglia in cerca di verità

E sono tanti gli interrogativi che, al momento, sono senza risposta. I parenti, che non hanno ancora potuto vedere la salma del proprio caro, vogliono infatti capire come e perché il 94enne abbia eventualmente potuto cadere dal letto, peraltro dotato di sponde, e quanto tempo sia rimasto esanime a terra prima che qualcuno lo trovasse.

L'ospedale avrebbe già avviato un'indagine interna e avviato le pratiche per effettuare l'autopsia sul corpo dell'anziano. Esami che potranno chiarire l'effettiva causa del decesso. Stando a quanto riferito dai parenti, alcuni medici del nosocomio avrebbero ipotizzato che il 94enne sia stato vittima di un'ischemia che però non spiegherebbe la caduta dal letto e i lividi.