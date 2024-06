Ragazzini insultano un 63enne, lo picchiano e lo mandano in ospedale

Commerciante insultato e aggredito fuori dal suo negozio, denunciati due ragazzi: è successo nel primo pomeriggio di mercoledì in Via XX Settembre a Manerbio. La vittima è un 63enne di origini tunisine, che dopo l’aggressione ha proceduto con la querela di parte, per lesioni personali: è stato medicato sul posto e trasferito in ospedale dai volontari dell’ambulanza di Dello, ricoverato in codice verde e dunque solo per accertamenti.

Aggredito senza motivo

Sarebbe stato avvicinato da due ragazzi, un minorenne e un maggiorenne entrambi di origini egiziane, che in rapida sequenza lo avrebbero spintonato e preso a pugni. Diversi i passanti che hanno assistito alla scena e hanno subito allertato il 112: in pochi minuti sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno subito identificato i due ragazzi, tutti e due residenti a Manerbio. Non ci sarebbe un vero e proprio “movente” per quanto successo: l’aggressione si sarebbe scatenata per futili motivi.