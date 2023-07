Tragedia a Manerbio nella giornata di ieri, giovedì 6 luglio. Come comunicato dall'Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza), l'allarme è scattato poco dopo le 17.20 lungo la tratta ferroviaria Brescia-Cremona, in prossimità della Strada della Remondina.

Un uomo di circa 40 anni è deceduto in seguito all'impatto con un treno in transito. Le cause della tragedia, se accidentali o frutto di un gesto volontario, sono ancora sconosciute.



Le operazioni di Polizia e Vigili del Fuoco sono continuate per oltre un'ora, con la sospensione del traffico ferroviario, al fine di effettuare i necessari rilievi e per procedere al recupero della salma.