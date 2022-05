Lite tra 'bande' di ragazzini nella piazza del paese: arrivano i carabinieri

Un comune sabato sera di primavera: piazza Italia, a Manerbio, è affollata e ci sono tanti giovani seduti ai tavolini dei bar. Alla spicciolata arrivano compagnie di ragazzini, anche provenienti da altri paesi. Sarebbe bastata una parola di troppo a far scattare un'accesa discussione tra due gruppetti di minorenni - uno del posto e l'altro di un comune limitrofo. Un diverbio culminato in un concitato, ma breve, parapiglia.

Dalle parole grosse, agli insulti, si sarebbe presto passati alle vie di fatto e due giovani del paese - di età compresa tra i 16 e 18 anni - sarebbero stati colpiti in pieno volto da due schiaffoni ben assestati.

La 'banda' rivale - pare fossero in 4 - si è data alla precipitosa fuga, prima che sul posto arrivassero i carabinieri. I due giovani che hanno avuto la peggio - spaventati per quanto accaduto - si sono infatti rivolti al numero unico per le emergenze. Oltre al grande spavento, per loro pare nulla di grave. Le indagini per ricostruire l'episodio sono in corso, anche se non sussistono gli estremi per procedere d'ufficio e nessuna denuncia sarebbe ancora stata sporta dai genitori delle vittime.