Notte di paura, fiamme in una palazzina: 30 famiglie evacuate

Trenta famiglie evacuate e almeno 60/70 persone che avrebbero passato la notte all’addiaccio: si segnalano danni importanti e anche qualche ferito, per lo più intossicato dal fumo. È il bilancio (provvisorio) del pauroso incendio che è divampato lunedì sera a Manerbio, nella zona di Piazza Aldo Moro, dove si trovano le palazzine popolari di proprietà comunale: è qui che, per ovvi motivi di sicurezza, sono state fatte evacuare più di 30 famiglie residenti.

L’allarme è scattato intorno alle 20.30 dopo un rapido passaparola tra vicini di casa. Le fiamme sarebbero divampate a partire da uno scantinato di una delle abitazioni, forse per un corto circuito o una perdita, gli accertamenti sono in corso: tempo pochi attimi e in molti hanno lasciato la propria abitazione, riversandosi in strada. Poi l’arrivo delle sirene: sul posto diverse squadre dei Vigili del Fuoco, arrivate anche da Brescia e Verolanuova, oltre all’automedica e a due ambulanze, i carabinieri per i rilievi.

Le operazioni proseguite tutta la notte

Come detto, l’ipotesi è che le fiamme siano divampate dalle cantine della palazzina. Nessun ferito grave, per fortuna, ma qualche residente è rimasto intossicato, chi medicato sul posto e chi ricoverato in ospedale, per precauzione (in tutto 5 persone). Le operazioni di bonifica e messa in sicurezza sono proseguite per tutta la notte: martedì mattina si deciderà sull’agibilità dello stabile, una volta verificati i danni.

In prima linea anche tecnici e operai comunali: il municipio è al lavoro per individuare eventuali alloggi temporanei per chi potrebbe rimanere senza casa, almeno fino al termine degli accertamenti. Tra le oltre 60 persone evacuate ci sono anche anziani, bambini e disabili.