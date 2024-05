Fiamme, boati e fumo nella piazza del paese: 4 auto distrutte

Le fiamme che si levano alte dalla piazza. I boati dei finestrini che esplodono in mille pezzi. E poi una colonna di fumo nero che avvolge il centro del paese. Una notte di terrore si è vissuta, tra sabato 11 e domenica 12 maggio, nel cuore di Manerbio. Un rogo devastante ha divorato quattro auto in sosta nel parcheggio di piazza Cesare Battisti, all’ombra del palazzo del municipio.

L’incendio sarebbe partito da una Fiat Panda, per poi propagarsi rapidamente ad altre tre auto che erano in sosta nelle vicinanze. Proprio la velocità con cui si sono sviluppate le fiamme fa propendere per l’ipotesi di un rogo di natura dolosa. Gli accertamenti dei vigili del fuoco - due le squadre intervenute per domare il rogo - sono ancora in corso, così come le indagini dei carabinieri della compagnia di Verolanuova, che sul caso mantengono il più stretto riserbo.

Non si esclude nessuna pista: dal folle gesto di un piromane, alla vendetta nei confronti del proprietario di una delle quattro auto che sono state ridotte a scheletri anneriti: al vaglio ci sono anche le telecamere delle attività della piazza, potrebbero avere ripreso elementi utili alle indagini.

A far scattare l’allarme sono stati alcuni giovani che, quando sono divampate le fiamme nel cuore della notte, erano in piazza. Per fortuna nessuno di loro è rimasto ferito o intossicato. I forti boati - e la colonna di fumo che ha avvolto l’intero centro del paese - hanno svegliato i residenti delle vie limitrofe: decine di persone sono corse in strada e hanno assistito alle operazioni dei vigili del fuoco.