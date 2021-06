Nel parco di paese un 'mercato' di hashish e cocaina: pusher in manette

Nascondeva negli slip cocaina e hashish che poi avrebbe venduto ai suoi giovani clienti. Un ragazzo marocchino di 26 anni, residente ad Alfianello, è stato arrestato dalle forze dell’ordine per detenzione e spaccio di droga.

I militari erano sulle sue tracce da qualche tempo: il giovane si stava recando in auto a Manerbio al parco Padre Marcolini quando è stato bloccato dai militari. Una volta fermato il 26enne non ha potuto far altro che arrendersi.

Durante la perquisizione i carabinieri hanno trovato cinque dosi di cocaina negli slip, mentre nell'abitazione sono stati rinvenuti 238 grammi di hashish, insieme a un bilancino di precisione e ad altro materiale per il confezionamento delle dosi.

Lunedì 31 maggio il giudice delle indagini preliminari ha condannato il 26enne ad un anno e due mesi di reclusione con la sospensione condizionale della pena.