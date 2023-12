Camion avvolto dalle fiamme: paura e traffico nel caos

Fumo e fiamme al casello di Manerbio e traffico nel caos. Un tardo pomeriggio di paura e disagi, quello di lunedì, lungo l’autostrada A21 - e sulla Statale - per tutti coloro che erano diretti verso la città.

Verso le 18.30 un camion ha improvvisamente preso fuoco all'imbocco dell'autostrada, a pochi metri dalla barriera di Manerbio: per fortuna il conducente si è accorto in tempo ed è riuscito ad accostare e a scendere prima che le fiamme riducessero il mezzo ad uno scheletro annerito. Nessun ferito dunque e, per fortuna, nessun altro veicolo coinvolto nel rogo.

A domare l'incendio ci hanno pensato i vigili del fuoco, sopraggiunti in pochi minuti. Inevitabili le ripercussioni sul traffico, già sostenuto: durante le operazioni di spegnimento delle fiamme e di messa in sicurezza, il casello di Manerbio è stato chiuso e il traffico deviato sulla Statale. Si sono registrati rallentamenti e code.