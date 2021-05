Sale sul davanzale e precipita dalla finestra: paura per un bimbo di 3 anni

Mercoledì 12 maggio un bambino di tre anni è precipitato dalla finestra dopo essersi arrampicato sul davanzale.

Il fatto è accaduto verso le 11 in via San Faustino a Manerbio. Come scritto dal Giornale di Brescia, una donna era nella propria abitazione, impegnata nelle faccende domestiche, quando alcune persone hanno bussato alla porta avvertendola che il figlio era caduto dalla finestra.

Immediati i soccorsi: sul posto sono giunte un’ambulanza e i carabinieri. Il bambino, per il volo considerevole, è stato portato d'urgenza inizialmente all’ospedale di Manerbio, poi è stato trasferito a quello di Bergamo.