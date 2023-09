Accoltellato da una giovane di 33 anni: uomo portato in ospedale

A Manerba del Garda, verso le 7 della mattina di oggi – domenica 10 settembre – un'ambulanza ha dovuto soccorrere in codice giallo un 57enne, ferito con un'arma da taglio da una 33enne all'interno di una roulotte parcheggiata in via Serraglie.

L'uomo è stato accoltellato all'addome ed è stato portato all'ospedale di Desenzano; non è in pericolo di vita. La donna è stata identificata e denunciata a piede libero dai carabinieri, intervenuti sul posto con una pattuglia. Ancora non si conoscono i motivi dell'aggressione.