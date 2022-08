Si tuffa, l'acqua è troppo bassa e batte la testa: soccorso dall'eliambulanza

Potrebbe essersi tuffato senza pensare all'acqua troppo bassa di questo periodo, oppure addirittura inciampato: sta di fatto che ha battuto la testa sul fondale e per soccorrerlo si è reso necessario l'intervento dell'eliambulanza. E' successo mercoledì, poco dopo mezzogiorno, nella zona tra Dusano e Pisenze, a Manerba.

Il ferito è un turista di 49 anni. Dopo il tuffo pericoloso gli amici hanno subito allertato il 112: trattandosi di zona difficilmente raggiungibile con i mezzi da terra, il 49enne è stato recuperato direttamente dall'elisoccorso.

Ovvero, è stato verricellato e caricato a bordo che era ancora in acqua, poi trasferito al Civile dove è stato ricoverato in codice giallo (per fortuna niente di grave). Allertati anche i Carabinieri, la Guardia Costiera e i Vigili del Fuoco: a supporto dell'intervento anche un'ambulanza del Van di Nuvolento.