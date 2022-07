Attimi drammatici nel palazzo: armato di coltello, minaccia il suicidio

Prima avrebbe dato di matto in casa, poi - armato di coltello - sarebbe uscito dal suo appartamento per raggiungere la pizzeria dove lavora, situata a pochi metri di distanza. Pomeriggio ad alta tensione, quello di lunedì, per i residenti di un palazzo in località Pisenze, a Manerba del Garda.

L'uomo - un 45enne - era completamenti fuori di sé e minacciava di ferirsi con il coltello che impugnava. È finita bene, per fortuna: grazie al tempestivo intervento prima del proprietario del locale e di un suo conoscente, poi dei carabinieri.

La richiesta d'aiuto è scattata poco prima delle 18.30: in pochi minuti sul posto sono arrivati i militari della locale stazione e quelli di Salò. Parlando pacatamente con il 45enne, cercando di farlo ragionare, hanno provato a lungo a tranquillizzarlo, cercando nel frattempo di immobilizzarlo. Con prontezza e coraggio, i carabinieri sono riusciti a impedire che si facesse del male. Una volta disarmato, è stato affidato ai sanitari del 118 che lo hanno caricato sull'ambulanza, per poi trasportarlo all'ospedale di Gavardo per le cure del caso.

Per lui non è finita qui: l'uomo è infatti sottoposto alla misura degli arresti domiciliari e può uscire di casa solo per il tempo strettamente necessario ad esercitare l'attività lavorativa. Nei suoi confronti è quindi scattata una denuncia per aver violato la misura cautelare.