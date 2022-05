Trovato sugli scogli il corpo senza vita di una ragazzina

Il corpo senza vita di una ragazzina di soli 15 anni è riemerso giovedì pomeriggio dalle acque del Garda. La giovane è stata ritrovata, esanime, adagiata sugli scogli ai piedi della Rocca di Manerba: solo poco prima, sulla punta del Sasso, era stato ritrovato il suo zaino. Intorno alle 13 era stato lanciato l'allarme per la sua scomparsa.

Imponente la mobilitazione, anche se poi l'esito è stato tragico. La centrale operativa del 112 ha attivato uomini e mezzi di Guardia Costiera (con due natanti in azione), Vigili del Fuoco (con il supporto in acqua del Nucleo sommozzatori di Treviglio), Carabinieri e sanitari (l'elisoccorso decollato da Bergamo e un'ambulanza di Garda Emergenza).

Il ritrovamento e il recupero

Sarebbero stati i carabinieri della stazione di Manerba ad avvistare la ragazza ormai senza vita. Non facile il recupero della salma. L'elicottero del 118, che era in sorvolo sulla Rocca, si è avvicinato e ha verricellato il medico, che ne ha constatato il decesso, mentre per recuperare il corpo è stato necessario che un guardiacoste dell'equipaggio GC135B della Guardia Costiera raggiungesse la scogliera a nuoto, per collaborare con il sanitario adagiando il corpo su una barella, infine trasportato sulla motovedetta CP703.

Le indagini sulla caduta

Recuperato a bordo dell'unità della Costiera, la stessa ha fatto rotta verso il porto di Dusano, ancora a Manerba, dove in banchina c'erano l'ambulanza e i carabinieri. I militari, si legge in una nota, “hanno assunto le attività investigative per ricostruire la dinamica della caduta della giovane”. Non ci sarebbero dubbi, purtroppo, sulla natura volontaria del gesto.

La ragazza abitava in un paese del Garda: “In questo momento, come amministrazione comunale – fa sapere il sindaco – chiediamo massimo rispetto per i familiari, e ci uniamo al loro cordoglio, a nome di tutta la comunità”.