Lite al ristorante tra cuoco e cameriere: ragazzo ferito con un coltello

La zuffa al ristorante tra cuoco e cameriere si è conclusa con un ferito, per fortuna in modo lieve, ambulanze e carabinieri a sirene spiegate. Tutto è successo martedì pomeriggio a Manerba del Garda, poco dopo le 17.30 nel ristorante di un campeggio, in quel momento chiuso al pubblico: l’allarme, lanciato in codice rosso, si è rapidamente ridimensionato a seguito dei primi accertamenti.

Cosa è successo al ristorante

Stando a quanto ricostruito dai carabinieri di Salò, intervenuti per i rilievi, all’interno del locale si sarebbe scatenata un’accesa discussione (per futili motivi) tra il cuoco e un cameriere. I due non sarebbero venuti alle mani, ma gli animi si sono comunque agitati: nelle fasi più concitate del dibattito, il cuoco – un ragazzo di 31 anni – sarebbe scivolato a terra in cucina, forse per il pavimento bagnato, procurando una vistosa ferita a un braccio causata dal coltello che in quel momento stava maneggiando (è pur sempre un cuoco al lavoro).

Subito è stato allertato il 112: la centrale operativa ha mobilitato l’automedica e un’ambulanza di Soccorso Azzurro, che ha poi provveduto al trasporto in ospedale, il 31enne è stato ricoverato in codice verde a Desenzano. Sul posto, come detto, anche i carabinieri: a quanto pare il caso è chiuso, improbabile che si proceda con querela di parte.