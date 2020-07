Ingurgita alcol per ore, ragazzina rischia il coma etilico a soli 15 anni

Ha ingurgitato alcol per ore, prima di stramazzare a terra rischiando il coma etilico: un'esperienza da dimenticare (e si spera da non ripetere) per una ragazza di soli 15 anni, che - all'1.20 della notte tra mercoledì e giovedì - è stata soccorsa da un'ambulanza a Manerba del Garda, in prossimità dei locali di via Verdi a due passi dal lungolago della spiaggia "Romantica".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sono stati i suoi amici a lanciare l'allarme, preoccupati per le condoni della 15enne. Il 112 ha inviato un'ambulanza dei Volontari del Garda di Salò, insieme a una pattuglia dei carabinieri vista la giovanissima età. Assistita dall'équipe medica, la ragazzina è stata portata all'ospedale di Gavardo, dov'è stata ricoverata verso le 2 per ricevere le cure del caso. Per fortuna, le sue condizioni non destano preoccupazione; subito allertati anche i familiari.