Il bagno al lago, poi il malore improvviso: uomo muore in spiaggia

Aveva raggiunto con un amico la spiaggia della Rocca, quella che sta proprio sotto lo sperone roccioso ed è raggiungibile solo dopo una lunga camminata nei sentieri: voleva passare un pomeriggio di relax, ma dopo un tuffo e una nuotata, quando è tornato a riva, ha cominciato a sentirsi male probabilmente per un infarto. All'arrivo dei soccorsi, purtroppo, era già morto.

La vittima aveva 70 anni

E' successo lunedì pomeriggio a Manerba del Garda. L'allarme è stato lanciato tra le 16.30 e le 17: la vittima è un uomo di circa 70 anni. A nulla è valsa, stavolta, l'ampia mobilitazione dei mezzi di soccorso: la Guardia Costiera dal lago, che trasportava a bordo i sanitari dei Volontari del Garda, l'elisoccorso decollato da Brescia che sorvolava la zona.

Una volta raggiunta la spiaggetta, i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Come detto si sarebbe trattato di morte naturale, a quanto pare un infarto. Anche l'amico che era con lui avrebbe tentato di rianimarlo, ascoltando in "diretta" le indicazioni degli operatori del 112.