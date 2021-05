Donna precipita dalle scale, viene trovata morta dal marito

La tragedia si è consumata poco dopo mezzogiorno: potrebbe essere inciampata e caduta, oppure colta da un malore. Sta di fatto che quando il marito l'ha trovata priva di sensi ormai era già morta. Niente da fare per Danuta Janina Bobrowksa, 69 anni e di nazionalità polacca, morta mercoledì mattina a Gardoncino di Manerba.

Da qualche settimana si era trasferita, insieme al marito, in una villa di proprietà di una famiglia tedesca: da tanti anni, infatti, l'uomo faceva il custode e si occupava del giardino per la bella stagione, regolarmente assunto.

Il tragico ritrovamento del marito

A quanto pare era proprio impegnato in giardino quando la moglie è caduta dalle scale. L'ha trovata stesa a terra, che non dava segni di vita: ha chiesto aiuto ai vicini che a loro volta hanno allertato la Polizia Locale della Valtenesi. Gli agenti, intervenuti per i rilievi, hanno contattato il 112 che ha inviato sul posto ambulanza e automedica, ma non c'è stato niente da fare.

Oltre al marito lascia due figli già grandi, che vivono in Polonia. La salma di Bobrowska è stata ricomposta in obitorio a Manerba: probabilmente verrà cremata e poi trasferita nel Paese natale, per la sepoltura.