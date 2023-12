"Signora c'è un incendio, metta i gioielli in frigo": derubata una nonna di 94 anni

Massima allerta in Valtenesi per una coppia di malviventi in azione tra Manerba e Moniga nella mattinata di lunedì. Tra i vari colpi tentati, purtroppo ce n'è uno andato a segno: la vittima è una signora di 94 anni che vive da sola a Manerba del Garda. Alla porta hanno bussato i truffatori: uno vestito da agente di polizia locale, l'altro da tecnico del gas. Hanno finto un'emergenza: una perdita di gas, il rischio di incendio e tutto ciò che ne consegue.

Truffa riuscita a Manerba

Dopo averla spaventata, l'hanno convinto a mettere oro e gioielli in una busta e poggiarli poi nel frigorifero, così sarebbero stati al sicuro. Una volta messi in frigo, è bastata distrarla ancora una volta per derubarla e scappare. Solo all'arrivo in casa della figlia ci si è resi conto del furto subito. I due truffatori hanno tentato un altro colpo ancora a Manerba, ma sarebbero stati avvistati anche a Moniga. Per questo i municipi hanno diramato un alert, su indicazione del comando di Polizia Locale della Valtenesi.

“Sono stati segnalati sul territorio comunale dei tentativi di furto, fate molta attenzione – si legge –: falsi agenti della Polizia Locale si sono presentati, chiedendo di entrare all'interno delle abitazioni con richiesta di preparare soldi e oro in previsione di un'emergenza. Non aprite a persone estranee e in caso di dubbio contattate le forze dell'ordine”. Le indagini, congiunte, sono affidate a Polizia Locale e Carabinieri.