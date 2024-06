Nubifragio: una furiosa cascata d'acqua e fango a ridosso delle case (video)

La cascata del porto di Dusano a Manerba del Garda, come non si era (quasi) mai vista: nel video di Massimo Saviola le immagini (impressionanti) della furia dell’acqua, che scatena tutta la sua forza riversandosi nel torrente che poi sfocia nel lago. È l’ennesimo emblema di una giornata a dir poco complicata: quasi 12 ore di pioggia senza sosta e più di 150 interventi dei Vigili del Fuoco solo tra Garda e Valsabbia.

Maltempo a Manerba

A Manerba si segnalano disagi e allagamenti un po’ ovunque. Al porto Torchio 5 persone sono rimaste intrappolate tra le auto e le abitazioni a causa dell’esondazione di un corso d’acqua: sono state tratte in salvo dagli specialisti del soccorso acquatico dei Vigili del Fuoco, dotati di gommone da rafting. Più di 30 i turisti evacuati dai campeggi Baia Verde, Rio Feriengluck e Rolli, trasferiti per qualche ora al palazzetto dello sport e poi rientrati in serata.

Appartamenti e garage allagati in Via Pace, Via Atleti Azzurri d’Italia e Via della Selva: qui una signora è rimasta intrappolata nella sua auto sommersa dall’acqua, e liberata grazie all’aiuto di un passante. Come riferito da Meteo Report SD, a Manerba ha piovuto (quasi) senza sosta dalle 5 alle 17, con una media di 13 mm di pioggia ogni ora e un picco di 19 mm/h verso le 14.