Ubriaca, dà di matto al bar: insulti al barista, schiaffi ai clienti

Pomeriggio piuttosto movimentato, quello di mercoledì 11 gennaio, in un locale di Manerba del Garda: una cliente ha letteralmente dato di matto scatenando un acceso diverbio, con il barista e gli altri avventori. Non solo: sarebbe passata dalle parole ai fatti. Per riportare la calma sono quindi dovuti intervenire i carabinieri del Radiomobile di Salò.

Tutto è cominciato poco prima delle 17, quando la donna è entrata al "Milk & Coffee" di via Trevisago: pare fosse piuttosto alticcia e parecchio agitata. Poi la lite, furibonda, scoppiata per futili motivi, durante la quale sarebbe anche andato in pezzi qualche bicchiere del locale.



Stando a quanto ricostruito dai militari, la donna avrebbe pesantemente insultato il barista e poi preso a sberle un cliente: era intervenuto proprio per cercare di placarla e mettere fine alla discussione. È a quel punto che è scattata la chiamata ai carabinieri: sono sopraggiunti in pochi minuti e hanno riportato la calma all’interno del bar.

Caso chiuso per chi indaga: nessuno si è fatto male, per fortuna, e non ci sono quindi i presupposti per procedere d’ufficio. Ma, qualora lo ritenessero opportuno, le parti coinvolte potranno sporgere denuncia.