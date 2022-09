Travolto da un cumulo di terra: operaio soccorso dall'eliambulanza

Un operaio di 53 anni è stato travolto da un cumulo di terra mentre, insieme ad alcuni colleghi, stava scavando una buca, larga tre metri e profonda altrettanto, in un cantiere edile di Manerba del Garda. Per fortuna il lavoratore, un 53enne bresciano, non è stato completamente sommerso dal terreno, ma avrebbe riportato traumi e lesioni agli arti superiori e inferiori.

La chiamata al numero unico per le emergenze è scattata verso le 8.15 da via Pascoli: in pochi minuti sul posto sono sopraggiunte un'ambulanza di Garda soccorso e l'elisoccorso. Dopo le prime cure prestate sul luogo dell'infortunio, il 53enne - residente in un comune del basso Garda - è stato trasportato in eliambulanza al Civile di Brescia per essere sottoposto agli accertamenti di rito ed escludere eventuali lesioni agli organi interni. Non avrebbe mai perso conoscenza e le sue condizioni non sarebbero gravi.

La dinamica dell'infortunio è al vaglio della polizia locale della Valtenesi che si è occupata dei rilievi del caso insieme ai tecnici di Ats, trattandosi di un infortunio sul lavoro. Stando a una primissima ricostruzione: un argine dello scavo sarebbe improvvisamente franato, colpendo il lavoratore che si trovava all'interno.