Sul lago con i suoi familiari, muore stroncato da un malore

È stato rianimato per più di mezz'ora dai sanitari intervenuti domenica sera al camping La Rocca di Manerba del Garda, ma purtroppo per lui - un turista di Lumezzane di 82 anni - non c'è stato niente da fare. È morto stroncato da un infarto sotto gli occhi dei familiari, i primi ad allertare il 112, nella piazzola del campeggio che frequentava da tempo.

Rianimato senza successo

L'allarme è scattato poco dopo le 19: sul posto si sono precipitate l'automedica, l'infermierizzata, un'ambulanza di Valtenesi Soccorso. Medici e infermieri hanno praticato il massaggio cardiaco utilizzando anche il defibrillatore: ma il cuore dell'anziano, purtroppo, non ha più ripreso a battere. Intorno alle 20 ne è stato dichiarato il decesso. Già soffriva di diverse patologie: l'arresto cardiaco gli è stato fatale.