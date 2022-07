Incendio divampa nella notte: ore di lavoro dei pompieri per spegnere le fiamme

Verso di 4 di stamattina, un incendio ha bruciato parte di un bosco situato nell'area collinare tra San Felice del Benaco, Raffa di Puegnago e Manerba.



Le fiamme sono divampate in prossimità dell’isola ecologica di località Montanina, non lontano dal magazzino comunale di Manerba.

Per spegnere il rogo i vigili del fuoco hanno dovuto lavorare per circa tre ore. Indagini in corso per stabilire le cause dell'incendio: nessuna ipotesi esclusa, al momento.