Caso di febbre dengue, allarme in paese: via alla disinfestazione

Un caso di febbre dengue è stato segnalato da Ats nel territorio comunale di Manerba del Garda. Per questo motivo, nella giornata di ieri, il sindaco Flaviano Mattioti ha firmato un'ordinanza con oggetto un "provvedimento urgente di disinfestazione antizanzara", iniziato dal primo mattino di oggi.



Così si legge nell'ordinanza:

Il sindaco invita inoltre i residenti della zona interessata ad assumere, per quanto possibile, "comportamenti atti ad evitare punture di zanzare", anche attraverso l'uso di spray antizanzare e di un abbigliamento "che lasci scoperto il minor numero di zone corporee".



La febbre dengue è una malattia infettiva tropicale causata dall'omonimo virus, che esiste in cinque sierotipi differenti. E' trasmessa da zanzare del genere Aedes, in particolare la specie Aedes aegypti.

Si presenta con febbre, cefalea, dolore muscolare e articolare, oltre al caratteristico esantema simile a quello del morbillo. In una piccola percentuale di casi il virus può sviluppare una febbre emorragica pericolosa per la vita, con emorragie e perdita di liquidi che possono evolvere in uno shock circolatorio.