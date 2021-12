Manerba: morto in pista l'imprenditore Fabrizio Antonuzzi, domani i funerali

Saranno celebrati domani, giovedì 16 dicembre, i funerali di Fabrizio Antonuzzi, il 61enne morto sabato pomeriggio in un incidente automobilistico sulla pista del Cremona Circuit di San Martino sul Lago. Per le autorità non è stata necessaria nessuna autopsia: Antonuzzi è morto in uno schianto mentre stava effettuando alcune prove libere alla guida della sua Porsche 901 Gt3. Il 61enne ha probabilmente accusato un malore mentre correva a 240 chilometri orari, perdendo cosi il controllo del mezzo.

Nato a Brescia, figlio di un parrucchiere in città, da molti anni si era trasferito a Manerba sul lago di Garda, dove viveva insieme alla sua famiglia. Grande appassionato di motori, era titolare della Negozi srl di Nuvolento, azienda specializzata nella progettazione e realizzazione di arredi. Pilota esperto, Antonuzzi era anche socio del Gt Club di Manerba. Lascia nel dolore la moglie Pieruccia Bellini e i figli Andrea, Anna, Alessandro e Alessandra. I funerali si svolgeranno domani, alle 15, presso la chiesa parrocchiale di Manerba.

Tanti i messaggi di cordoglio “Fabrizio era un bravo imprenditore, un bravo pilota ed una persona gentile, educata e sempre sorridente, ben voluto da tutti quelli che hanno avuto la fortuna di conoscerlo. Noi ti ricorderemo per sempre così, al volante della tua amata GT3 RS, di traverso e con la musica anni '80 ad alto volume in sottofondo. Ciao Fabrizio!”, scrive il Porsche Club GT.