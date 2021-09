Colpito da un improvviso malore, la moglie lo trova morto in doccia

In volo anche l'elisoccorso decollato da Brescia. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare, è morto poco dopo.

Malore fatale in villeggiatura: un turista tedesco di 65 anni è morto questa mattina, mentre si trovava in un campeggio in via Cavalle 22 a Manerba del Garda.

Erano da poco passate le 8: il 65enne ha accusato un malore mentre era in doccia. A lanciare l’allarme è stata la moglie che, trovandolo svenuto, ha immediatamente chiamato i soccorsi: sul posto sono arrivate due ambulanze, insieme ai carabinieri di Salò per i dovuti rilievi.



Inutile l’intervento dell’eliambulanza decollata dal Civile di Brescia: purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare, è deceduto poco dopo.