Si sente male durante un'immersione, paura per una giovane donna

Momenti di grande paura quelli vissuti da una subacquea che, nella tarda mattinata di domenica 21 aprile, si era immersa nelle acque del lago di Garda. Poco dopo le 11.30, la donna di 44 anni, mentre si trovava nelle acque antistanti San Sivino a Manerba del Garda, è stata colta da un improvviso malore. I compagni di emersione, dopo averla aiutata nella risalita, hanno lanciato l'allarme.

Contattato il 112, la 44enne è stata portata a riva, dove ha ricevuto le cure del personale sanitario arrivato con ambulanza ed elicottero: fortunatamente le condizioni della donna non erano gravi ed è stata trasportata in ospedale, al città di Brescia, e poi ricoverata in codice giallo.