Il dramma di Claudio: fornaio e padre di famiglia ucciso da una malattia a soli 49 anni

Ha lottato per mesi, sottoponendosi anche ad una cura sperimentale alla Poliambulanza di Brescia per sconfiggere il tumore al pancreas che gli era stato diagnosticato lo scorso dicembre. Claudio Feroldi, storico fornaio di Manerba, non voleva arrendersi: proprio in questi giorni avrebbe dovuto percorrere il cammino di Santiago De Compostela a cavallo, con la sua fedele Yuma, partendo dalla Francia per 805 chilometri e 45 giorni di marcia. Un viaggio programmato da mesi che - purtroppo- non è riuscito a fare: le sue condizioni sono precipitate nei giorni scorsi e non c'è stato più nulla da fare.

Aveva solo 49 anni ed era conosciuto e amato a Manerba: ha gestito la panetteria della piazza della frazione di Solarolo per decenni. Aveva venduto il negozio alla vigilia del Natale scorso, quando aveva ricevuto la terribile diagnosi, per trascorrere più tempo possibile con la compagna e i loro due figli. Non solo: era presidente delle giubbe verdi, associazione di volontari a cavallo.

Centinaia i messaggi di cordoglio apparsi sui social nelle ultime ore. "Aveva un animo sensibile e buono" ricorda un amico. "Vorrei che il paese non lo dimenticasse - aggiunge - vorrei tanto che l'area cani del Perlino fosse intitolata a lui, perché ha lottato per riuscire a realizzarla".

Anche l'amministrazione comunale si è unita al cordoglio, stringendosi attorno ai familiari del 49enne che lascia nel dolore la compagna, due figli, le sorelle e il fratello. Il funerale sarà celebrato lunedì, alle 15.30, nella chiesa parrocchiale di Manerba del Garda.