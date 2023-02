Sbaglia strada con il navigatore, la bisarca finisce dritta in spiaggia

Tutta colpa del navigatore? E' andato "lungo" in Via Repubblica, alla Pieve di Manerba del Garda, e ha proseguito fino al lago, dove si è infine "impantanato" sulla spiaggia di sassi che porta alla Romantica. Un pomeriggio assai complicato per il camionista: per liberarlo ci sono volute delle ore e l'intervento di un altro mezzo pesante.

Cosa è successo

E' successo mercoledì. L'autista alla guida di una bisarca per il trasporto di automobili aveva appena scaricato la "merce" in zona. Poi, al ritorno, a causa di una strada chiusa per lavori in corso è stato costretto a una deviazione. Il navigatore - è quanto avrebbe riferito agli agenti della Polizia Locale della Valtenesi, poi intervenuti per i rilievi - l'avrebbe dunque direzionato in Via Repubblica, la strada che porta fronte lago, ma letteralmente.

Arrivato alla fine della strada, avrebbe provato a fare manovra sulla spiaggia: il peso della motrice gli avrebbe però impedito di fare qualsiasi movimento, costringendolo a chiamare aiuto. Poteva andare peggio: il camion è stato liberato grazie all'intervento di un altro mezzo.