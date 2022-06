Onde alte oltre 2 metri e raffiche di vento: due famiglie in balia della tempesta

Pomeriggio da incubo per due famiglie: un forte e improvviso temporale le ha sorprese mentre navigavano sul lago di Garda, a circa 3 miglia di distanza dalla costa. Si trovavano in mezzo al lago - tra la sponda veronese e quella bresciana - in balia di raffiche di vento di oltre 20 nodi e onde alte oltre due metri. A bordo della barca c’erano 8 turisti irlanedesi, tra cui anche quattro minorenni.

La richiesta d’aiuto è scattata verso le 17 di venerdì: immediato l’intervento dell’equipaggio di soccorso della Guardia Costiera di Salò. A bordo di un motoscafo, i militari si sono diretti, alla massima velocità, verso le coordinate geografiche fornite dalle famiglie in difficoltà. La barca è stata raggiunta dopo soli 15 minuti e gli otto passeggeri sono stati tratti in salvo e trasportati, sull’imbarcazione della Guardia Costiera, al vicino porto Dusano di Manerba del Garda.

È finita bene, per fortuna: per i due nuclei familiari solo tanto, tantissimo spavento. Smaltito lo shock, hanno fatto rientro nelle strutture che li ospitano senza che si rendesse necessario l’intervento dei sanitari del 118.