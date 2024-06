Intrappolata nell'auto sommersa dall'acqua: così è stata salvata

Se l’è vista davvero brutta la signora rimasta intrappolata nella propria auto, una Fiat Panda, in Via della Selva a Manerba – tra San Sivino e i campi del Perlino – a causa dell’improvvisa esondazione del rio che scorre in zona: in paese è solo uno dei tanti interventi di una piovosa domenica gardesana.

La donna è riuscita a liberarsi grazie alla provvidenziale assistenza di un passante: “L’ho tirata fuori dalla macchina”, è il racconto sui social di chi è intervenuto nel momento del bisogno. In tutta Manerba non si contano gli allagamenti e i disagi: evacuati anche una trentina di campeggiatori, momentaneamente sistemati al palazzetto dello sport e poi rientrati.

Gli altri interventi

Decisivo l’intervento dei Vigili del Fuoco per 5 persone rimaste bloccate, nel quartiere allagato, nella zona di porto Torchio. Almeno una decina gli appartamenti allagati in un residence di Via Pace, fronte lungolago. In difficoltà anche il territorio di San Felice, dove è esondato il rio Verde: in località San Procolo, sulla strada che da Raffa di Puegnago porta in paese, è crollato un muro di contenimento, 4 le abitazioni coinvolte, ancora interdetto il transito sia pedonale che veicolare.