Piante cadute e strade allagate: esonda un torrente, paura in paese

La tempesta stavolta non è arrivata in pianura, si è fermata in montagna: anche se vento e pioggia, in nottata, hanno battezzato gran parte della provincia. Ma un violento temporale si è abbattuto in particolare sulla Valcamonica: forte vento, pioggia battente e pure qua e là qualche sporadica grandinata. Diversi gli interventi dei Vigili del Fuoco.

Gli interventi dei Vigili del Fuoco

Come riferito dai volontari di Edolo, intervenuti in notturna con il supporto dei colleghi di Breno, a Berzo Demo è esondato un corso d’acqua che scorre in centro al paese: ha portato detriti e fango in strada, fino a sfiorare le case. A causa del vento sono cadute parecchie piante, anche sulla Strada statale 42: interventi di rimozione e taglio alberi da Berzo Demo a Malonno a Pisogne.

Piante cadute e nuovo intervento dei Vigili del Fuoco per la pulizia della sede stradale anche lungo la Strada provinciale 6 che da Cedegolo sale verso la Val Saviore. L’allerta meteo è scattata poco prima dell’1: i pompieri della valle hanno lavorato tutta la notte, almeno fino alle 6.30. E in giornata sono attese altre perturbazioni.