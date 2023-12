Frane e torrenti esondati: fango e detriti invadono i paesi, strade chiuse

Cantine allagate, numerose strade chiuse per smottamenti e allagamenti in Valcamonica

È ancora una volta la Valcamonica la zona della nostra provincia più colpita dall'ultima ondata di maltempo. Le abbondanti precipitazioni degli ultimi giorni - oltre 150 millimetri di pioggia in 24 ore, oltre alla neve - hanno fatto esondare diversi torrenti e causato numerosi smottamenti. La situazione più critica resta quella di Piancogno, dove nella notte tra giovedì e venerdì massi grossi come alberi (in tutto 500 metri cubi) hanno travolto recinzioni e reti e raso al suolo un'abitazione di via Vigne (per fortuna vuota). I residenti della zona restano ancora fuori dalle proprie case: le operazioni di messa in sicurezza della parete rocciosa dovrebbero cominciare oggi, domenica 3 dicembre.

Frana a Monno: chiusa la Statale 42

Ben 5 frane si sono registrate a Cevo, imponendo la chiusura della Sp 6. Uno smottamento avvenuto nella serata di sabato 2 dicembre a Monno ha bloccato la Statale 42 del Tonale: poco dopo le 19 una frana si è staccata dalla parete in località Iscla invadendo l'intera carreggiata. Nessun ferito o auto colpita dai detriti, per fortuna, ma la chiusura dell'unica strada che porta a Ponte di Legno ha causato non pochi disagi. La Statale è stata riaperta verso le 22 ed è stato istituito il senso unico alternato.

Paesi invasi dal fango

Intere frazioni sono state invase dal fango, come si vede nei filmati dei vigili del fuoco che nelle ultime 48 ore hanno effettuato decine di interventi. La zona più colpita risulta essere quella compresa tra i comuni di Berzo Demo, Cevo, Andrista, Capo di Ponte, Paspardo e Sellero: cantine e garage allagati, ma nessuna casa evacuata.