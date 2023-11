In arrivo la seconda ondata di maltempo: i fiumi bresciani fanno paura

Nelle scorse ore sia il fiume Oglio che il Mella hanno registrato portate record, raggiungendo in un solo giorno livelli mai visti negli ultimi 90 anni. La conferma arriva dai dati diffusi dal consorzio Oglio Mella: nella giornata di martedì 31 ottobre nel Lago D'Iseo sono confluiti ben 461 metri cubi al secondo (una decina di giorni fa erano 32). Una furia, quella dell'Oglio, che ha fatto molta paura e pure danni: il corso d'acqua è tracimato in diversi punti, soprattutto in Valcamonica - dove sono scesi duecento millimetri di pioggia in 48 ore - allagando strade e scantinati. Monitorato attentamente dalla protezione civile e dalle autorità locali, l'allarme è poi rientrato con il cessare delle precipitazioni nel pomeriggio.

Ma è una tregua temporanea: già dalla serata di oggi, mercoledì 1 novembre, è atteso un nuovo peggioramento, mentre precipitazioni incessanti e abbondanti sono attese dalla giornata di domani, giovedì 2 novembre. Il corso d'acqua ha raggiunto livelli di guardia anche nella bassa bresciana, come si vede nel filmato inviato dal nostro lettore: si presenta in vigorosa piena, con brevi tratti di esondazione dal suo letto. La maggior forza dell'acqua, come si vede nel video, si è registrata alla barriera frangiflutti sotto il ponte che collega Orzinuovi a Soncino (CR).

Anche il Mella ha registrato picchi di portata, raggiungendo un livello di 180 centimetri alla Stocchetta e a Collebeato nella notte tra lunedì e martedì.

Sotto osservazione anche il Chiese: nella notte appena trascorsa la protezione civile e la polizia locale hanno monitorato il suo corso a Gavardo e dintorni. Senza dimenticare il Caffaro, anche lui a rischio esondazione: 350 persone hanno rischiato di essere evacuate tra Bagolino e Ponte Caffaro nella notte tra lunedì e martedì. Vigilanza rinforzata per la diga di Dazarè.

Nel filmato la piena del fiume Oglio a Orzinuovi.