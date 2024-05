Nuova ondata di maltempo: pioggia, vento, allagamenti e alberi caduti

Una nuova ondata di maltempo sta flagellando la Lombardia: le forti piogge e il vento che dalle prime ore di oggi (mercoledì 15 maggio) si stanno abbattendo sul territorio regionale stanno causando numerosi disagi. Sono centinaia gli interventi dei vigili del fuoco per strade e tunnel allagati e gli alberi divelti. Gli interventi si concentrano nelle province più colpite: quelle di Milano, Varese e Lodi.

Anche nel Bresciano piove incessantemente da ore: il lago d’Iseo e il lago di Garda stanno raggiungendo livelli record, vicinissimi alla portata massima, ma, attualmente, non si registrano allagamenti o situazioni di particolare criticità.

Discorso diverso per Milano: il fiume Lambro ha conquistato alcuni punti della città e un intero quartiere è sott’acqua. Alcune abitazioni sono state evacuate insieme a una struttura per disabili. Per portare in salvo i residenti è stato anche necessario l'intervento dei gommoni del nucleo sommozzatori.

Le previsioni per le prossime ore non sono buone: ancora piogge, anche a carattere di rovescio, almeno fino alle prime ore di domani, giovedì 16 maggio. Ma gli ombrelli serviranno di nuovo nel pomeriggio quando temporali anche forti si abbatteranno sul Bresciano. Instabile e a tratti perturbata anche la giornata di venerdì 17 maggio.