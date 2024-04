Pesce d'aprile, anzi no: dai cieli bresciani cade grandine a volontà

Nessun pesce d'aprile, purtroppo: il meteo impazzito ha fatto grandinare anche al lunedì di Pasquetta. Il ghiaccio è caduto dal cielo nel tardo pomeriggio, concentrandosi in particolare nell'Ovest bresciano, sul Sebino e sulla Franciacorta. La grandine ha fatto capolino tra le 18 e le 19: segnalati chicchi grandi come noci sul lago d'Iseo (a Iseo, Paratico e Sulzano) e pure a Capriolo (nel video) e Ospitaletto (nella foto), come testimoniano i filmati e le immagini pubblicati sulla pagina Instagram Orgoglio Bresciano. Martedì mattina per fortuna è tornato il sole: temperature in aumento, ma intorno alle 7 segnalate tra i 3 e i 4 gradi sui laghi e in pianura.