Maltempo: ancosa disagi, resta chiusa la strada 45 bis

Inagibile in entrambi i sensi di marcia, dalla rotatoria del casello Brescia Sud della A21, fino al grande rondò di Poncarale, all’altezza dell’intersezione con la Sp24, la strada per Montirone-Ghedi. I violenti temporali di venerdì hanno lasciato sul campo diversi problemi, con le coltivazioni, alle abitazioni, alle strutture, e anche alla viabilità. La situazione più critica lungo la strada provinciale 45 bis.

I problemi sono dovuti al fatto che tantissimi alberi sono caduti sulla carreggiata, ed alcuni di essi potrebbero avere causato danni e lesioni strutturali, la cui entità è da verificare.

I percorsi alternativi per i comuni di Flero, Poncarale (Borgo) e Montirone, per chi proviene da Bagnolo Mella, allungano non poco i tempi di percorrenza: le code sono da mettere in conto. Il consiglio è quello di entrare ed uscire dalla A21 dal casello di Manerbio.

Nel frattempo, come ricorda il quotidiano Brescioaggi, tra Brescia e Castel Mella la Polizia Locale ha chiuso la ciclabile del Mella, dall'altezza di via Milano fino al confine con Castel Mella. La causa, sempre la stessa: alberi sradicati o abbattuti dal vento, che impediscono il passaggio. Da domani inizieranno gli interventi di ripristino.